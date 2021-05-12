Son Dakika Genç Haberleri

11:01 Bingöl Üniversitesi sağlıklı bal için "arı merası" oluşturdu Bingöl Üniversitesi arıların sezon boyunca polen ve nektar bulabilmeleri amacıyla 10 dekar alanda "arı merası" oluşturdu.

10:43 Son dakika haber: "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesiyle Hataylı çocukları sevindirdiler Son dakika haberi: Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Hatay'ın Payas ilçesinde 35 çocuğa bayram hediyesi verdi.

13:26 Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde mahsur kalan inek, itfaiye eri Muzaffer Aktekin tarafından kurtarıldı.

11:21 Arife günü şehitliklerde hüzün hakim Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

22:37 Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek kurtarıldı Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek kurtarıldı Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

11:15 PKK'nın Dürümlü katliamında yitirilen canlar unutulmadı Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin yüreklerdeki acısı dinmiyor.

12:09 LEYLEK YUVA YAPINCA, ELEKTRİK DİREĞİNİ DEĞİŞTİRMEDİLER BİNGÖL'de elektrik direğini değiştirmek isteyen enerji şirketi, leyleklerin yuva yapması nedeniyle bu karardan vazgeçti.

12:11 Dünyaca ünlü isimler, yeni normal dünyayı 'Perakende Günleri'nde anlatacak Bu sene 2-3 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde -fiziksel olarak- düzenlenecek Perakende Günleri'21, dünyaca ünlü profesyonel isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

11:05 İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri iftar saatinde yolda olan sürücü ve yolculara köfte ekmek ile ayran ikram ediyor.

18:23 Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi tamamlandı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 10 bin 794 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu şebeke ile sulanmasını sağlayacak Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi yapıldı.

08:47 Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları projesi için sahada çalışma başlayacak Bingöl'den sulu tarım ile ekonomiye yılda 13 milyon 680 bin TL katkı sağlayacak olan ve ihalesi yapılan "Genç Vahkin Mikrohavzası Sulama" projesi için çalışmanın başlayacağı bildirildi.

20:27 Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

10:18 Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

17:17 (DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

13:57 Bingöl'de kaybolan yaşlı adam 14 gündür aranıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

21:51 Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü Bingöl'de 17 günlük 'Tam Kapanma' sürecinin başlamasıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

20:59 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler -2- - Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler.

11:41 Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, veli ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler yararına iplik ve kumaştan bebek ve oyuncak üretiyor.

10:00 Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı Son dakika haber: Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı Bingöl'de anneler, çocuklarıyla birlikte öğretmenlerinin desteğiyle, örgü bebek yaparak satışa sunarken, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanması kararlaştırıldı.

12:25 Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı Efeler Ligi temsilcilerinden Solhan Spor Kulübü Başkanı Sözen, Doğu Anadolu takımı olmanın dezavantajlarını sonuna yaşadıklarını belirterek "Mali olarak sorumluluğumuzu yerine getirmemize rağmen iyi ve kaliteli oyuncular almakta zorlanıyoruz.

15:59 Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

12:24 Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 11 gündür haber alınmayan yaşlı adamı bulmak için dereler de didik didik aranıyor.

17:34 Bingöl'de kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınamayan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları bugünde sürerken, şuana kadar bir sonuç alınamadığı bildirildi.

16:21 Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

12:12 BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN BİNGÖL'de, 17 Nisan'da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 10'uncu günde 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.

14:55 Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 9 gündür kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor.

13:45 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

18:49 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

16:15 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

11:52 Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları 1 haftadır sürüyor Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları 1 haftadır sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesinde evden 1 hafta önce çıkan ancak bir daha alınmayan 91 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

22:27 Kadınlardan örnek dayanışma: İmece usulü ile ihtiyaç sahiplerine iftar Kadınlardan örnek dayanışma: İmece usulü ile ihtiyaç sahiplerine iftar Bingöl'ün Genç ilçesinde bir grup kadın, imece usulü iftar yemekleri hazırlayıp, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırmaya başlayarak örnek oldu.

13:33 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

11:30 BİNGÖL'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 300 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR - YENİDEN BİNGÖL'de, cumartesi günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.

11:11 BİNGÖL'DE KADIN KOOPERATİFİ ÜYELERİNDEN 'ASKIDA YEMEK' PROJESİ BİNGÖL'ün ilk kadın kooperatifi üyeleri, ürettiği el sanatları ve yöresel yemeklerin yanı sıra, ramazan ayına özel askıda yemek kampanyası başlattı.

10:07 Bingöl'de kadınlardan örnek dayanışma Bingöl'ün Genç ilçesinde bir grup kadın, imece usulü iftar yemekleri hazırlayıp, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırmaya başlayarak örnek oldu.

09:51 Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor Bingöl'de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmalarının bugünde devam ettiği bildirildi.

14:47 Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

12:36 Bingöl'de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor Bingöl'de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor Bingöl'de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ancak henüz bir haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarının bugün 300 kişilik ekiple sürdüğü bildirildi.

11:19 Bingöl'de 80 yaşındaki yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

10:48 Metrelerce karların arasından geçip, yıllardır çocuklara yardım götürüyor Metrelerce karların arasından geçip, yıllardır çocuklara yardım götürüyor 70 köye giderek çocuklara çeşitli hediyeler verdi Şaban Bingöl götürdüğü mont ve ayakkabıları kendi elleriyle çocuklara giydirdi Şaban Bingöl adlı genç, 3 yıldır köy köy dolaşarak topladığı çeşitli yardımları...

20:49 Bingöl'de kayıp yaşlı adam çok sayıda ekiple 3 gündür aranıyor Bingöl'de kayıp yaşlı adam çok sayıda ekiple 3 gündür aranıyor Bingöl'de hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan ve haber alınamayan 80 yaşındaki şahsı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti ancak bir sonuç alınamadı.

16:30 Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için evinden çıkan Hasan Göçük'ten (85), 2 gündür haber alınamıyor.

21:34 Bingöl'de kayıp yaşlı adam 2 gündür aranıyor Bingöl'de dün öğleden sonra evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan ve haber alınamayan 80 yaşındaki şahsı arama çalışmaları bugün de gün boyu devam etti.

17:59 Son Dakika | Bakan Soylu'nun incelemeleri Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de yapımı süren 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

19:54 Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı Bingöl'de iftar vaktiyle birlikte hafta sonu sürecek 58 saatlik kısıtlama başladı, sokaklarda sessizlik hakim oldu.

15:28 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" ile Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ve iki müdür görevden alındı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada geziye katılan belediye başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıklamıştı.