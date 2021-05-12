Son Dakika Genç Haberleri

- 11:01 Bingöl Üniversitesi sağlıklı bal için "arı merası" oluşturdu
Bingöl Üniversitesi arıların sezon boyunca polen ve nektar bulabilmeleri amacıyla 10 dekar alanda "arı merası" oluşturdu.
- Dün 10:43 Son dakika haber: "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesiyle Hataylı çocukları sevindirdiler
Son dakika haberi: Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Hatay'ın Payas ilçesinde 35 çocuğa bayram hediyesi verdi.
- 12.05.2021 13:26 Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde mahsur kalan inek, itfaiye eri Muzaffer Aktekin tarafından kurtarıldı.
- 12.05.2021 11:21 Arife günü şehitliklerde hüzün hakim
Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.
- 11.05.2021 22:37 Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek kurtarıldı
Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek kurtarıldı Bingöl'de nehir yatağında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
- 11.05.2021 12:04 15 tonluk patlayıcı infilak ettirilmiş, 16 kişi şehit olmuştu... Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak
15 tonluk patlayıcı infilak ettirilmiş, 16 kişi şehit olmuştu.
- 11.05.2021 11:15 PKK'nın Dürümlü katliamında yitirilen canlar unutulmadı
Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin yüreklerdeki acısı dinmiyor.
- 10.05.2021 12:09 LEYLEK YUVA YAPINCA, ELEKTRİK DİREĞİNİ DEĞİŞTİRMEDİLER
BİNGÖL'de elektrik direğini değiştirmek isteyen enerji şirketi, leyleklerin yuva yapması nedeniyle bu karardan vazgeçti.
- 06.05.2021 22:36 Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i hayatını kaybetti, Kazada 2 kişi de yaralandı.
- 06.05.2021 12:11 Dünyaca ünlü isimler, yeni normal dünyayı 'Perakende Günleri'nde anlatacak
Bu sene 2-3 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde -fiziksel olarak- düzenlenecek Perakende Günleri'21, dünyaca ünlü profesyonel isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.
- 06.05.2021 11:05 İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı
Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri iftar saatinde yolda olan sürücü ve yolculara köfte ekmek ile ayran ikram ediyor.
- 05.05.2021 18:23 Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 10 bin 794 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu şebeke ile sulanmasını sağlayacak Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi yapıldı.
- 05.05.2021 08:47 Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları projesi için sahada çalışma başlayacak
Bingöl'den sulu tarım ile ekonomiye yılda 13 milyon 680 bin TL katkı sağlayacak olan ve ihalesi yapılan "Genç Vahkin Mikrohavzası Sulama" projesi için çalışmanın başlayacağı bildirildi.
- 03.05.2021 20:27 Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 03.05.2021 10:18 Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 02.05.2021 17:17 (DRONE) Kaybolan yaşlı adam 15 gündür aranıyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 01.05.2021 13:57 Bingöl'de kaybolan yaşlı adam 14 gündür aranıyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 29.04.2021 21:51 Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü Bingöl'de 17 günlük 'Tam Kapanma' sürecinin başlamasıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.
- 29.04.2021 20:59 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler -2-
- Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler.
- 29.04.2021 11:41 Gönüllüler ihtiyaç sahibi ailelere destek için oyuncak yapıyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen, veli ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler yararına iplik ve kumaştan bebek ve oyuncak üretiyor.
- 29.04.2021 10:00 Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haber: Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı Bingöl'de anneler, çocuklarıyla birlikte öğretmenlerinin desteğiyle, örgü bebek yaparak satışa sunarken, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanması kararlaştırıldı.
- 28.04.2021 12:25 Efeler Ligi temsilcisi Solhan Spor'dan oyunculara çağrı
Efeler Ligi temsilcilerinden Solhan Spor Kulübü Başkanı Sözen, Doğu Anadolu takımı olmanın dezavantajlarını sonuna yaşadıklarını belirterek "Mali olarak sorumluluğumuzu yerine getirmemize rağmen iyi ve kaliteli oyuncular almakta zorlanıyoruz.
- 27.04.2021 15:59 Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 27.04.2021 12:24 Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Bingöl'ün Genç ilçesinde 11 gündür haber alınmayan yaşlı adamı bulmak için dereler de didik didik aranıyor.
- 26.04.2021 17:34 Bingöl'de kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınamayan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları bugünde sürerken, şuana kadar bir sonuç alınamadığı bildirildi.
- 26.04.2021 16:21 Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.
- 26.04.2021 12:12 BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'de, 17 Nisan'da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 10'uncu günde 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.
- 25.04.2021 14:55 Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 9 gündür kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor.
- 25.04.2021 13:45 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
- 24.04.2021 18:49 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.
- 23.04.2021 16:15 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
- 23.04.2021 11:52 Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları 1 haftadır sürüyor
Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları 1 haftadır sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesinde evden 1 hafta önce çıkan ancak bir daha alınmayan 91 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
- 22.04.2021 22:27 Kadınlardan örnek dayanışma: İmece usulü ile ihtiyaç sahiplerine iftar
Kadınlardan örnek dayanışma: İmece usulü ile ihtiyaç sahiplerine iftar Bingöl'ün Genç ilçesinde bir grup kadın, imece usulü iftar yemekleri hazırlayıp, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırmaya başlayarak örnek oldu.
- 22.04.2021 13:33 Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
- 22.04.2021 11:30 BİNGÖL'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 300 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR - YENİDEN
BİNGÖL'de, cumartesi günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.
- 22.04.2021 11:11 BİNGÖL'DE KADIN KOOPERATİFİ ÜYELERİNDEN 'ASKIDA YEMEK' PROJESİ
BİNGÖL'ün ilk kadın kooperatifi üyeleri, ürettiği el sanatları ve yöresel yemeklerin yanı sıra, ramazan ayına özel askıda yemek kampanyası başlattı.
- 22.04.2021 10:07 Bingöl'de kadınlardan örnek dayanışma
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir grup kadın, imece usulü iftar yemekleri hazırlayıp, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırmaya başlayarak örnek oldu.
- 22.04.2021 09:51 Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor
Bingöl'de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmalarının bugünde devam ettiği bildirildi.
- 21.04.2021 14:47 Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
- 20.04.2021 12:36 Bingöl'de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor Bingöl'de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ancak henüz bir haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarının bugün 300 kişilik ekiple sürdüğü bildirildi.
- 20.04.2021 11:19 Bingöl'de 80 yaşındaki yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
- 20.04.2021 10:48 Metrelerce karların arasından geçip, yıllardır çocuklara yardım götürüyor
Metrelerce karların arasından geçip, yıllardır çocuklara yardım götürüyor 70 köye giderek çocuklara çeşitli hediyeler verdi Şaban Bingöl götürdüğü mont ve ayakkabıları kendi elleriyle çocuklara giydirdi Şaban Bingöl adlı genç, 3 yıldır köy köy dolaşarak topladığı çeşitli yardımları...
- 19.04.2021 20:49 Bingöl'de kayıp yaşlı adam çok sayıda ekiple 3 gündür aranıyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adam çok sayıda ekiple 3 gündür aranıyor Bingöl'de hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan ve haber alınamayan 80 yaşındaki şahsı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti ancak bir sonuç alınamadı.
- 19.04.2021 16:30 Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için evinden çıkan Hasan Göçük'ten (85), 2 gündür haber alınamıyor.
- 18.04.2021 21:34 Bingöl'de kayıp yaşlı adam 2 gündür aranıyor
Bingöl'de dün öğleden sonra evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan ve haber alınamayan 80 yaşındaki şahsı arama çalışmaları bugün de gün boyu devam etti.
- 18.04.2021 17:59 Son Dakika | Bakan Soylu'nun incelemeleri
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de yapımı süren 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binalarında incelemelerde bulundu.
- 16.04.2021 19:54 Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı Bingöl'de iftar vaktiyle birlikte hafta sonu sürecek 58 saatlik kısıtlama başladı, sokaklarda sessizlik hakim oldu.
- 16.04.2021 15:28 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" ile Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ve iki müdür görevden alındı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada geziye katılan belediye başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıklamıştı.
- 15.04.2021 18:13 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı
Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığı ile 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' kapsamında Almanya'ya gidip geri dönmeyen 43 kişiden ikisi yaşadıklarını anlattı. Almanya'da gidebilmek için 6 bin Euro verdiklerini anlatan iki kişi, Türkiye'nin başka illerinden de gelenlerin olduğunu öne sürdü.
- 14.04.2021 15:03 Şehit Er Bülent Setreli'nin isminin verildiği park, Tire'de açıldı
İzmir'in Tire ilçesinde, Şehit Piyade Komando Er Bülent Setreli'nin ismini taşıyan park düzenlenen törenle hizmete girdi.