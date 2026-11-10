Bingöl Karlıova'da motosikleti otomobille çarpışan Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bingöl Karlıova'da motosikleti otomobille çarpışan Uzman Çavuş hayatını kaybetti

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Bingöl Karlıova\'da motosikleti otomobille çarpışan Uzman Çavuş hayatını kaybetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 26 Ekim akşamı motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Yakup Nazlı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Nazlı'nın cenazesi Genç ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Yakup Nazlı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazlı'nın cenazesi Genç ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 26 Ekim akşamı Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü yakınlarında meydana geldi. Yakup Nazlı yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B. idaresindeki 66 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Nazlı ile otomobil sürücüsü M.B. ve araçtaki N.K. yaralandı.

Kazada yaralanan Yakup Nazlı, tedavi gördüğü Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Ekinyolu Jandarma Karakolu'nda görevli olduğu belirtilen Yakup Nazlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Genç ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl Karlıova'da motosikleti otomobille çarpışan Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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