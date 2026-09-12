Bingöl Genç\'te orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıbudak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 15 personelle müdahalede bulunuldu. Bir madencilik şirketi de iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.