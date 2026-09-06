Bingöl Genç'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bingöl Genç'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bingöl Genç\'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Dikpınar köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangına 2 arazöz, helikopter ve 15 personel ile müdahale edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dikpınar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 arazöz, ilk müdahale aracı, helikopter ve 15 personelle müdahale edildi. Bir madencilik şirketi de iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl Genç'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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