Bingöl Genç\'te okul bahçesindeki mazgala düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl Genç'te okul bahçesindeki mazgala düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Kız Meslek Lisesi bahçesinde mazgala düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kediyi fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede mazgala ulaşıp kediyi çıkardı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde okul bahçesinde bulunan mazgala düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Mazgala düşen kediyi fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi düştüğü mazgaldan çıkardı.
Kaynak: İHA
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