Bingöl Genç\'te aile ve bağımlılıkla mücadele konulu istişare programı düzenlendi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen programda aile yapısının güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele ve değerler eğitimi ele alındı.

Genç İstişare Meclisi tarafından düzenlenen programa, Genç Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, Ak Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, geçmiş dönem milletvekilleri ve belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genç İstişare Meclisi Sözcüsü İdris Ağırbaş, bir araya gelmelerinin makam, mevki veya herhangi bir beklentiden kaynaklanmadığını belirterek, ailelerin, çocukların ve gençlerin yaşadığı sorunlara çözüm aramak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Ağırbaş, toplumda yaşanan sorunlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ise aile, gençlik ve çocukların yaşanan sorunlar karşısında bu tür buluşmalara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bugün burada çok kıymetli hocalarımızın fikir ve görüşleri, önerileri ve çözümleri ortaya koymaları bizler için son derece memnuniyet vericidir. Gerçekten böyle bir ortama halkımızın, gençliğimizin ve çocuklarımızın son derece ihtiyacı vardır. Bu problem artık adeta kanserin dördüncü evresine girmek üzere. Çözümü olmayan bir ortama doğru sürüklenmek isteniyor" dedi.

Programda siyasetçi ve yazar Abdulbaki Erdoğmuş, Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu ile Doç. Dr. Bayram Yurt, katılımcılara aile, bağımlılık ve değerler eğitimi konusunda bilgiler verdi.

Programda aile yapısının güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.