Bingöl Genç\'te saman yüklü tır devrildi, çıkan yangını itfaiye söndürdü

Bingöl Genç'te saman yüklü tır devrildi, çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Genç ilçesinde saman yüklü tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde devrildi. Sürücüsü ve kimliği henüz öğrenilemeyen tırda devrilme sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde sürücüsü ve kimliği henüz öğrenilemeyen tır devrildi.
Devrilme sonucunda tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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