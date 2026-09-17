Bingöl Ortaçanak köyü kırsalında kaybolan 52 yaşındaki şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl Ortaçanak köyü kırsalında kaybolan 52 yaşındaki şahsın cansız bedenine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Ortaçanak köyü kırsalındaki dağlık bölgede kaybolan 52 yaşındaki şahsın cansız bedeni, yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Cenaze otopsi için Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de kaybolan 52 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ortaçanak köyü kırsalındaki dağlık bölgede M.R.K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında şahsın cansız bedenine ulaşıldı. M.R.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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