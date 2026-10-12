Bingöl Genç'te bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl Genç'te bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Bingöl Genç\'te bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Köprüsü'nde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü, soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçe girişinde bulunan Murat Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 59 AFT 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü üzerindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada S.A. ve Z.A. olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. ile ismi öğrenilmeyen bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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