Bingöl Genç\'te bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçe girişinde bulunan Murat Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 59 AFT 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü üzerindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada S.A. ve Z.A. olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. ile ismi öğrenilmeyen bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.