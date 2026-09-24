Bingöl Genç\'te palamut toplarken kaybolan kişi ormanda sağ bulundu

Bingöl Genç'te palamut toplarken kaybolan kişi ormanda sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Genç'te Servi köyünde palamut toplamak için ormanlık alana giden kişiden haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin aramasıyla bulunan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde palamut toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu.
Servi köyünde palamut toplamak amacıyla ormanlık alana giden Hüseyin Karaköse'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu Karaköse, ormanlık alanda bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karaköse, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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