Bingöl Genç\'te belediye minibüsü ağaca çarptı, kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Yoldaşan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Genç Belediyesi'ne ait minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.