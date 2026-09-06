Bingöl Genç'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl Genç'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bingöl Genç\'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Dikpınar köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Dikpınar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 15 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Bingöl, Genç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl Genç'teki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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