Bingöl-Diyarbakır yolunda çarpışan araçlardan midibüs devrildi, 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika
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Bingöl-Diyarbakır yolunda çarpışan araçlardan midibüs devrildi, 1'i ağır 12 yaralı

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Bingöl-Diyarbakır yolunda çarpışan araçlardan midibüs devrildi, 1\'i ağır 12 yaralı
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Bingöl-Diyarbakır kara yolu Eski Genç yolu mevkiinde pikap ile midibüs çarpıştı ve midibüs devrildi. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de pikapla çarpışan midibüs devrildi. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır kara yolu Eski Genç yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 DA 424 plakalı pikap ile 21 ADE 105 plakalı midibüsün çarpışması sonucu midibüs devrildi. Kazada, biri ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıDiyarbakır3. SayfaOtomobilBingölGüncelGençSon Dakika

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