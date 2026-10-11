DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı - Son Dakika
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DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı

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DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olursa partisinin onu destekleyip desteklemeyeceği sorusunu yanıtladı. Çandar, bunun Erdoğan’ın seçilmek için DEM Parti’ye ve Kürt oylarına ihtiyaç duyup duymayacağına bağlı olduğunu söyledi. Süreçte güven için Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını ve kayyum uygulamalarının sona ermesini isteyen Çandar, Anayasa’nın 42. ve 66. maddelerinin değiştirilmesini de talep etti.

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Erdoğan'ın olası adaylığına destek konusunda partisinin tavrının, iktidarın atacağı somut adımlara bağlı olacağını ifade etti.

“İKİ SORUYA CEVAP BULUNMALI”

Rudaw’ın sorularını yanıtlayan Çandar, Erdoğan’ın yeniden aday olması halinde DEM Parti’nin destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya, önce iki sorunun yanıtlanması gerektiğini söyleyerek karşılık verdi. Çandar’a göre ilk soru, Erdoğan’ın aritmetik olarak DEM Parti’ye ihtiyaç duyup duymayacağı. Çandar, ihtiyaç duyulmaması halinde bir sorun olmadığını belirtti.

İkinci sorunun Erdoğan’ın seçilmek için Kürt seçmenin oylarına ihtiyaç duyup duymayacağı olduğunu kaydeden Çandar, bu durumda Erdoğan’ın yine DEM Parti’ye ihtiyacı olacağını savundu.

42 VE 66. MADDE TALEBİ

Erdoğan’ın TBMM açılış konuşmasında süreç, “Terörsüz Türkiye” ve yeni anayasa vurgusu yaptığını hatırlatan Çandar, DEM Parti için Anayasa’nın 42. ve 66. maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. 42. madde ana dilde eğitimi, 66. madde ise vatandaşlık tanımını düzenliyor. Çandar, yeni anayasada vatandaşlık tanımının değiştirileceği ve ana dilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılacağı yönünde söz verilmesi halinde, tutumlarının duruma göre belirleneceğini ifade etti.

DEMİRTAŞ VE KAYYUM ŞARTI

Çandar, sürece karşı toplumda bir güvensizlik bulunduğunu, bunun birkaç adımla değiştirilebileceğini öne sürdü. Atılması gereken ilk adımın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması olduğunu söyleyen Çandar, Demirtaş “özgür olarak topluma girmedikçe” süreçle ilgili kuşkuların süreceğini belirtti.

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve diğer belediye başkanlarının durumunu da eleştiren Çandar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ahmet Türk’le defalarca görüştüğünü hatırlattı.

ÖCALAN’IN STATÜSÜNE İLİŞKİN TALEP

Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili açıklamasına da değinen Çandar, Öcalan’ın sürece belirli bir statüyle dahil olmasının somutlaşması gerektiğini savundu.

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SON DAKİKA: DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı - Son Dakika
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