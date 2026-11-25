Almanya'da Trier Katolik Piskoposluğu'nda 1946-2021 döneminde yaklaşık 800 çocuk ve gencin, rahipler ve din görevlilerinin cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Trier Üniversitesinden tarihçilerin hazırladığı, 4 yıllık araştırmanın ardından tamamlanan bilimsel çalışmada, söz konusu dönemde 250'den fazla fail ve şüpheli tespit edildi.

Araştırmaya göre, 1946'dan 2021'e kadar Trier Piskoposluğu'nda çocuk ve genç yaştaki yaklaşık 800 kişi, papazlar tarafından istismar edildi.

Söz konusu sayı, yalnızca ortaya çıkarılabilen vakalardan oluşuyor. Korku veya utanç nedeniyle bildirimde bulunmayan mağdurların ve hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayan istismar vakalarının sayısı ise bilinmiyor.

Özellikle 9-13 yaştaki çocuklar "cinsel istismar açısından en büyük risk grubu"nu oluşturdu. Bu dönemde çocukların ilk komünyon törenleri ve erkek çocukların mihrap görevlisi olarak kiliselerde bulunması, istismar vakalarının yoğunlaştığı ortamlar arasında yer aldı.

9 yaşından küçük kız çocuklarının ise aynı yaş grubundaki erkek çocuklara kıyasla daha sık istismara uğradığı tespit edildi. İlkokullardaki din derslerinde yaşanan vakaların da bu durumla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

İstismara maruz kalanların yüzde 70'inin 14 yaşından küçük erkek çocuklar olduğu tespit edildi.

İstismar vakalarının üzeri yıllarca örtüldü

İstismar vakaları çoğunlukla papaz evlerinde, kiliselerde, kutsal eşya odalarında, kiliseye bağlı yurtlarda ve yatılı okullarda yaşandı.

Bazı failler günah çıkarma uygulamasını da çocukları istismar etmek için kullanırken, 20 vakada ise söz konusu istismar olayları mağdurların ailelerinin evlerinde gerçekleşti.

Araştırmada, Katolik çevrelerde rahiplere duyulan yüksek güvenin ve ailelerin din görevlileriyle yakın ilişkilerinin çocukların seslerini duyurmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Mağdurların çoğu zaman aileleri tarafından da sessiz kalmaya zorlandığı, bu nedenle istismarın uzun yıllar gizli kaldığı belirtildi.

Özellikle 1960-1974 dönemi "istismar vakalarının yoğunlaştığı yıllar" oldu, 1969-1974 döneminde her yıl ortalama 18 istismar vakası belgelendi.

Tarihçiler, 35 kişinin çok sayıda çocuğu istismar eden failler olarak tespit edildiğini, bu kişilerin en az 438 çocuk ve genci istismar ettiğinin belgelendiğini açıkladı.

Bazı faillerin, 3 farklı piskoposun görev süresi boyunca herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmadan istismara devam edebildiği belirtildi.

İstismarcı rahipler yurt dışına gönderildi

Araştırmada, bazı kilise yöneticilerinin istismar vakalarındaki sorumluluğu başkalarına devrettiği ve failleri koruduğu ortaya konuldu.

Özellikle 1981-2001'de görev yapan Piskopos Hermann Josef Spital döneminde, 2018'de hayatını kaybeden Yardımcı Piskopos Leo Schwarz'ın, uluslararası kilise yardım kuruluşlarıyla ilişkilerini kullanarak, istismarcı din görevlilerini yurt dışına gönderdiği tespit edildi.

Adveniat, Renovabis ve Justitia et Pax gibi kuruluşlarla bağlantıların kullanıldığı, gönderilen rahiplerin geçmişte çocukları istismar ettiğine ilişkin bilgilerin, gittikleri ülkelerdeki kilise yetkilileriyle paylaşılmadığı kaydedildi.

Mağdurların oluşturduğu "MissBit" girişimi, yayımlanan nihai raporun, kilise yöneticilerinin olayları örtbas etmedeki rolünü ve görevlerini kötüye kullanmalarını ortaya koyduğunu vurgulayarak, 2021 sonrasında da istismar vakalarının yaşandığına dikkati çekti.