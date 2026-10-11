187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirkete geri ödeme bildirimleri gönderilmeye başlandı. Soruşturma kapsamında toplam 187 milyar 653 milyon liranın tahsil edilmesi hedefleniyor.

141 KİŞİ VE 73 ŞİRKETİN TÜM VARLIKLARI DONDURULDU

Türk ekonomi tarihinin en büyük fon soruşturmalarından biri olarak nitelendirilen dosyada, paranın izini süren savcılık, TMSF ve MASAK ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başsavcılığın talebi üzerine, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişi ve şirketlerin bütün varlıkları donduruldu. Listede yer alan kişilerin tamamına yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

9 Ekim 2026 tarihli mahkeme kararları doğrultusunda, listedeki kişi ve şirketlerin varlıklarına resen el konuldu.

El koyma kararları; arazi, konut, otomobil, banka hesapları, kiralık kasalardaki varlıklar, şirket varlıkları ve kripto varlıkları kapsıyor.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik mevzuat kapsamında gerçekleştirilen işlemler, listede bulunan şirketlerin yöneticilerini de kapsıyor. Şirket yöneticileri hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

ÜÇ FONDAN 187 MİLYAR 653 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Soruşturma kapsamında üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma dosyasındaki rakamlara ilişkin açıklamasında, TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar lira, Pusula fonlarından 79 milyar lira ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını bildirdi.

Gürlek, soruşturmada özellikle dört tarihin öne çıktığını belirterek 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişi ve şirketin mercek altına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi.

10 İSMİN KAZANCINI İADE ETMİŞ OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Fon soruşturmasının duyurulmasının ardından ekim ayı başlarında yaklaşık 5 kişinin elde ettiği kazancı iade ettiği açıklanmıştı.

Resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, kazancını iade edenlerin sayısının 10'a ulaşmış olabileceği ve toplam iade tutarının yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde bulunduğu tahmin ediliyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİ DE İADE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Fon kazancını iade eden isimler arasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da yer aldı.

Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim 2026 tarihinde gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Çiftin fon işlemlerinden 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyordu.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ana para ve getirisini tutarak yaklaşık 1 milyar 900 milyon lirayı 7 ayrı banka hesabından iade ettiği belirtildi.

Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon liralık hisse aldığı ve fon skandalı ortaya çıkmadan kısa süre önce bu hisseleri 1,3 milyar liraya sattığı öne sürüldü.

Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı, daha sonra hisselerini 4 bin 482 liradan sattığı iddia edildi.

İlyas Kaya'nın 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürüldü.

TMSF İADE HESAPLARI AÇTI

Sermaye Piyasası Kurulu, 1 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, TMSF'nin tasfiye kararı öncesinde fonlardaki satışlardan yüksek kazanç elde eden kişilerin bu tutarları gönüllü olarak iade edebilmeleri amacıyla farklı hesaplar açtığını duyurdu.

Bu hesaplar üzerinden fon kazançlarının isteğe bağlı olarak iade edilmesine imkan sağlandı.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SANDAL DA LİSTEDE

Savcılığın mal varlığını dondurduğu isimler arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.

Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup ile birlikte TERA fonundan 2 milyar 355 milyon lira kazanç elde ettiği belirtiliyordu.

Soruşturmanın ilk günlerinde hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Melis Sandal'ın avukatı, söz konusu haberlerin dava konusu yapılacağını açıklamıştı. Sandal tarafı, fon işlemlerinde mağdur olduklarını ileri sürmüştü. Mahkeme kararına göre, RYC isimli inşaat şirketinin bütün varlığına da el konuldu.

FON KAZANÇLARININ İADESİ İÇİN YASA TEKLİFİ MECLİSTE

Fon soruşturması kapsamında elde edilen kazançların iadesine yönelik düzenlemeleri içeren yasa teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Teklife göre, gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde eden kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.

Aynı uygulama, fon portföylerinde yer alan ve fiyatlarının gerçeğe aykırı şekilde oluştuğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç elde eden kişileri de kapsayacak.

BAKAN GÜRLEK: İADE EDENLER HAKKINDA DA İŞLEM YAPILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, TMSF'ye gönüllülük esasına göre para iade eden kişilerin yalnızca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceğini belirtti. Gürlek, kazancın iade edilmesinin soruşturmanın sona ermesi anlamına gelmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak."

İSVİÇRE'YE GÖNDERİLEN PARALAR İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında İsviçre'ye gönderilen paraların Türkiye'ye getirilmesi için de adli süreç başlatıldığını açıkladı.

Yurt dışına aktarılan paraların geri alınmasına yönelik işlemler sürerken soruşturma kapsamında belirlenen kişi ve şirketlerden 187 milyar 653 milyon liranın tahsil edilmesi amaçlanıyor.