Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpek Tanrıyar, Necla Uygur’un cenaze töreninde giydiği kıyafete yönelik eleştirilere yanıt verdi. Gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını söyleyen Tanrıyar, “Keşke biri beni uyarsaydı” dedi.

Necla Uygur’un Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan İpek Tanrıyar, göğüs dekoltesi nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Törendeki görüntülerinin ardından kıyafetine ilişkin açıklama yapan Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını anlattı.

Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

“İKİ DÜĞMEMİN AÇILDIĞINI FARK ETMEDİM”

Posta'nın haberine göre; Tanrıyar, gömleğini yakasına kadar kapattığını ancak iki düğmesinin kendisi fark etmeden açıldığını belirtti. Tören sırasında ailenin acısına ve cenazenin hüznüne odaklandığını söyleyen ünlü isim, kıyafetindeki durumu o an görmediğini ifade etti.

Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

Çevresindeki kişilerin de kendisine bir uyarıda bulunmadığını anlatan Tanrıyar, “Keşke biri beni uyarsaydı” dedi.

CENAZEYE MOTOSİKLETLE GİTMİŞ

Tanrıyar, Uygur ailesini acılı gününde yalnız bırakmamak ve törene yetişebilmek için Beylikdüzü’nden motosikletle yola çıktığını da söyledi. Trafiği bu şekilde aştığını anlatan Tanrıyar, gömleğinin düğmelerinin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini dile getirdi.

İpek TanrıyarNecla UygurMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Tabi tabi fark etmedin bizde yedik 9 1 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    millet abla iki düğmen açılmış kapat derse bu sefer Sapık dersiniz 8 1
  • Sadık Sadık:
    Tipik laik yalan 4 2 Yanıtla
  • ?????? ?????? ?????? ??????:
    Birileri uyarsa yanlış anlardın o zaman 1 0 Yanıtla
  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    maksat haber olmak dikkat çekmek…cenaze törenlerininde cılkını çıkardılar 0 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Vereydin birine emir komutayı sahip çıkardı 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü... Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
12:04
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
09:52
Sultangazi’de feci kaza Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi
Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:56:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei