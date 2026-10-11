Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı

Son dönemde enerji altyapılarına yönelik karşılıklı saldırıların arttığı Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı.

TRUMP DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir" dedi.

Ateşkesin hem Moskova hem de Kiev tarafından kabul edildiğini ve derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, taraflara anlaşmayı bozmama çağrısında bulundu.

ENERJİ TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR KÜRESEL PİYASALARI DA ETKİLEDİ

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta son dönemde enerji altyapıları, karşılıklı saldırıların başlıca hedeflerinden biri haline geldi. Elektrik üretim ve dağıtım tesisleri ile petrol ve doğal gaz altyapısına yönelik saldırılar, iki ülkede de enerji arzının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Elektrik şebekelerinde meydana gelen hasarlar, bazı bölgelerde kesintilere ve enerji hizmetlerinde aksamalara yol açtı.

Karşılıklı saldırılar küresel enerji piyasalarında da belirsizliği artırdı. Özellikle Rusya'daki petrol rafinerilerinin hedef alınması, küresel akaryakıt arzını olumsuz etkileyerek başta motorin olmak üzere yakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırırken dünya genelinde enflasyon endişelerini de güçlendirdi.

ZELENSKİ RUSYA’YA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirmek için Avrupalı liderlerle görüşmeler yapacaklarını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile enerji ateşkesine hazır olduklarını belirtmişti

Zelenski, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün bile enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmak mümkün ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bunu yapmak istemiyor. Rusya enerji altyapımıza yönelik saldırıları durdurursa, Ukrayna Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır olur. Gerginliği azaltmaya yönelik her türlü adım karşılıklı olmalı ve gerçek garantileri içermelidir."