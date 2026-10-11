Bingöl Genç\'teki midibüs-pikap kazasında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 ADE 105 plakalı midibüs ile 12 DA 424 plakalı pikap, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Genç Viyadüğü mevkisinde çarpıştı.

Kaza sonrası midibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.