Bingöl Genç\'te ev sahibinin ihbarıyla havalandırmadaki 3 güvercin kurtarıldı

Bingöl Genç'te ev sahibinin ihbarıyla havalandırmadaki 3 güvercin kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde dün akşam havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, ev sahibinin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan güvercinler doğaya salındı.
Bingöl'de bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 3 güvercini fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan güvercinler, daha sonra doğaya salındı.
Kaynak: İHA
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