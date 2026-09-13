Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 4 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca mevkiinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Genç ilçesi Doğanca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ADN 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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