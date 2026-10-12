Bingöl Genç Köprüsü'nde bariyere çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bingöl Genç Köprüsü'nde bariyere çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bingöl Genç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır kara yolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AFT 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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