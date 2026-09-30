İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo - Son Dakika
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İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

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İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos\'ta iki farklı tablo
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye, işsizlik oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 7,8'e indi. Genç nüfusta işsizlik oranı 1,1 puan geriledi. Geniş tanımlı işsizliğin göstergelerinden atıl işgücü oranı ise yüzde 31'e yükseldi.

TÜİK, 2026 yılı Ağustos ayı İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişiye geriledi. Temmuzda yüzde 8,1 olan işsizlik oranı, 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak tahmin edildi. Böylece erkeklerde işsizlik oranı 0,2 puan, kadınlarda 0,5 puan azaldı.

GENÇ İŞSİZLİKTE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13,0'a geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 oldu.

İSTİHDAM 136 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8'e yükselirken, kadınlarda yüzde 31,5'te sabit kaldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI DEĞİŞMEDİ

İşgücü, ağustosta bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişi olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 52,5 ile önceki ayla aynı seviyede kaldı. Katılma oranı erkeklerde 0,3 puan artışla yüzde 70,5'e çıkarken, kadınlarda 0,2 puan düşüşle yüzde 35,0'a geriledi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

İşsizlik oranındaki düşüşe karşın zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31,0 oldu.

İşbaşında olan istihdamdakilerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 0,5 saat artarak 42,5 saat olarak hesaplandı.

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