Kayseri'de iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kayseri\'de iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında 53 yaşındaki F.K., çalıştığı sırada iş makinesine sıkıştı. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. F.K.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de fabrikada meydana gelen olayda bir işçi hayatını kaybetti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çalışan 53 yaşındaki F.K., çalışma sırasında iş makinesine sıkıştı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ÇALIŞTIĞI SIRADA İŞ MAKİNESİNE SIKIŞTI

Olay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan F.K., işinin başında olduğu sırada henüz belirtilmeyen nedenle iş makinesine sıkıştı. Yaşanan olayın ardından durum ekiplere bildirildi.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olayın yaşandığı noktada çalışma başlattı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 53 yaşındaki F.K.'nin durumunu kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptı. F.K.'nin iş makinesine nasıl sıkıştığına ilişkin mevcut bilgilerde ayrıntı paylaşılmadı. F.K.'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İş Kazası, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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