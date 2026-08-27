Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza - Son Dakika
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Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

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İstanbul Yeşilköy sahilinde Marmara Denizi'nin kıyı kesimindeki kirlilik dikkat çekerken "Denize girme yasaktır" tabelalarına rağmen vatandaşların, aralarında çocukların da bulunduğu grupların serinlemek amacıyla denize girdiği görüldü.

İstanbul Yeşilköy sahilinde Marmara Denizi'nin kıyı kesimindeki kirlilik dikkat çekerken "Denize girme yasaktır" tabelalarına rağmen vatandaşların, aralarında çocukların da bulunduğu grupların serinlemek amacıyla denize girdiği görüldü.

Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

DENİZDEKİ ÇÖP KIYIYA TANIŞDI

Yeşilköy sahilinde Marmara Denizi'nin kıyı kesiminde yosunlaşma, deniz yüzeyindeki atık birikintileri ve belirgin kirlilik havadan ve karadan görüntülendi. Görüntülerde özellikle kıyıya yakın kesimlerde deniz yüzeyindeki yosunlaşma ve çeşitli atıkların biriktiği görülürken, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklar da dikkat çekti. Sahildeki uyarı tabelalarına rağmen bazı vatandaşların ise çocuklarıyla birlikte denize girdiği görüldü.

Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

"BURADA ISRAR ETMELERİ ÇOK ENTERESAN"

Sahile dinlenmek için geldiğini söyleyen Hasan Uğur Yüksel, bölgenin özellikle çocuklar açısından risk oluşturabileceğini düşündüğünü belirterek, "Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Menekşe Plajı'nda hiç denize girmedim. Buralarda girilmesi gerçekten sakıncalı. Tabela da var, özellikle küçük çocuklar giriyor. Bu kadar kıyımız varken gelip burada ısrar etmeleri çok enteresan. İnsanlar gözle görmedikçe bir temizlik varsa ona inanıp giriyor" dedi.

Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

İBB'YE MİLYONLUK CEZA

İstanbul'un Marmara Denizi kıyısındaki Yeşilköy ve Menekşe sahillerinde yaz aylarında denize girenlerin yoğunluğu dikkat çekerken, bölgede deniz kirliliği ile ilgili sorunlar daha önce de gündeme gelmişti. Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulamıştı.

Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

BAKANLIK İNCELİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden yaptığı açıklamalara göre yüzme sezonunda yüzme alanlarından 15 günde bir su numunesi alınıyor. Numuneler Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edilirken, sonuçlar yüzme suyunun oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kullanılıyor. Bakanlık, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin güncel bilgilere "Yüzme Suyu Takip Sistemi" üzerinden ulaşabileceğini belirtiyor.

Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

UZMANLAR UYARDI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yüzme suyu analiz sonuçlarının uygun olmadığı durumlarda yüzme alanlarının kapatılabildiğini ve "Denize Girilmez", "Denize Girmek Yasaktır" veya "Yüzme Alanı Kapalıdır" şeklindeki uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Özellikle çocukların ebeveynlerinin gözetiminde denize girmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yeşilköy Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    güzelim plaj ne hale gelmiş bir zamanlar tertemiz yüzülürken şimdi kirlilikten yanına yaklaşılıyor,chp iyi çalışmış durum içler acısı 0 0 Yanıtla
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