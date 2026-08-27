Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray\'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Lyon'da hesaplar altüst oldu. Fransız ekibinin finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı yapması gerektiği belirtilirken, ayrılığa en yakın isimlerden Malick Fofana'nın talipleri arasında Galatasaray da bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u toplamda 3-2'lik skorla saf dışı bırakmasının ardından Fransız ekibinde transfer hesapları değişti.

Fenerbahçe yendi, <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılarak önemli bir gelir elde etmeyi planlayan Lyon, Fenerbahçe'ye elenmesinin ardından oyuncu satışına yönelmek zorunda kaldı.

EN AZ 25 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPMALARI GEREKİYOR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği en az 23 milyon euroluk gelirden mahrum kalan Lyon'un, finansal fair-play kurallarına uyum sağlayabilmek için en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kalması nedeniyle Fransız ekibinin bazı futbolcuları için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

İLK ADAY MALICK FOFANA

Lyon'un satışından önemli bir gelir elde edebileceği futbolcuların başında Malick Fofana geliyor. Fenerbahçe karşısında oynadığı iki karşılaşmada da performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki kanat oyuncusunun Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunuyor.

GALATASARAY FIRSATI BEKLİYOR

Fofana'yı yakından takip eden takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların Lyon'un içinde bulunduğu mali durum nedeniyle oluşabilecek şartları takip ettiği ve Fofana'yı fırsat transferi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip Fofana için Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Inter ve Atalanta gibi kulüplerin de devrede olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Lyon'u Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakmasının ardından Fransız ekibinin oyuncu satmak zorunda kalması, Galatasaray'ın Fofana transferinde elini güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Fransız, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    FOFANA AZİZ BAŞKANIN DA RADARINA KESİN GİRMİŞTİR MERAK ETMEYİN ALINMASI GEREKİRSE BAŞKAN İŞİ HALLEDER 11 0 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    diline saglık kardeşim 5 0
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    vallahi fenerin tam ihtiyacı olan sol kanat. alsak tadindan yenmez. sağ kanat efsane oldu solu da halletsek bu adamla of off. 10 1 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    siper olur kardeş tam tespit.... 3 0
  • Sevdam340490 Sevdam340490:
    eğer fenerde zerre akıl varsa b7 oyuncuyu kaçırmaz 5 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    gs varken fb ye satmazlar. yada fb ye 50 ye itelerler 0 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    gs herzaman fırsatçıdır 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet 15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış

12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Aziz Yıldırım’ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:45:07. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement