Roma'dan Oosterwolde transferinde sürpriz karar

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi, Hollandalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından transferi iptal etti.

DÖNÜŞ SÜRESİ TRANSFERİ İPTAL ETTİRDİ

Roma'nın yaptığı değerlendirmede Oosterwolde'nin takımla çalışmalara başlamasının 3-4 haftayı, sahalara tam anlamıyla dönmesinin ise 6-8 haftayı bulabileceği tespit edildi. Oyuncunun kesin dönüş tarihini öngöremeyen Roma yönetimi, bu durumun ardından Fenerbahçe ile yapılan anlaşmadan vazgeçti.

ROMA ROTAYI KEHRER'E ÇEVİRDİ

Oosterwolde transferini iptal eden Roma, savunma takviyesi için alternatifini de belirledi. İtalyan ekibinin, Oosterwolde'nin yerine Thilo Kehrer'i gündemine aldığı ve Alman futbolcunun menajeriyle bugün bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Roma'nın Kehrer için temaslarını sürdürmesi beklenirken, Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceği yeniden merak konusu oldu.