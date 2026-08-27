Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim - Son Dakika
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Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
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Sosyal medyada bir kadının yaptığı ilişki itirafı kullanıcıları şaşkına çevirdi. Evli ve iki çocuk annesi olduğunu belirten kadının, çocuklarının babasının eşi değil sevgilisi olduğunu ve bu durumu kimsenin bilmediğini söyleyerek yardım istemesi büyük tepki topladı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir itiraf mesajı, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan ve tepki çeken konularından biri haline geldi. İfşa grubunda gizli olarak yayınlanmasını isteyerek derdini anlatan evli bir kadın, akıllara durgunluk veren bir ilişki ağını gözler önüne serdi.

"EŞİM GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYORDU, YALNIZDIM"

İtirafına evlilik ve aile hayatını anlatarak başlayan kadın, eşinin yoğun çalışma temposu nedeniyle uzun süre yalnız kaldığını belirterek süreci şu sözlerle aktardı: "Evliyim. 4 ve 7 yaşlarında iki kızım var. Eşim 48 yaşında ve evlendiğimiz yıldan beri neredeyse günde 12 saat çalışıyor. Uzun bir süre çocuğumuz olmadı, evde hep tek başımaydım."

"ÇOCUKLARIMIN BABASI SEVGİLİM, KİMSENİN HABERİ YOK"

Yalnız kaldığı dönemde sosyal medyada biriyle tanıştığını ve bu ilişkinin zamanla yasak bir aşka dönüştüğünü itiraf eden kadın, skandalın boyutunu şu ifadelerle açıkladı: "Sosyal medyada biriyle tanıştım. Başta sadece konuşuyorduk, sonra zamanla ilişkimiz oldu. Onun evli olduğunu öğrendim ama ben de evliydim. O hayatıma girdikten sonra da kızlarım oldu. Sevgilim kızların babası olduğunu bilmiyor. Kocamdan ise ayrılma veya boşanma gibi bir düşüncem kesinlikle yok."

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

"BİR ÇIKMAZA GİRDİM, AKIL VERİN"

Hem eşini hem de sevgilisini kandırdığını açıkça ifade eden kadın, her iki tarafa da gerçeği söylemediğini ve evliliğini bitirmeyi düşünmediğini belirterek kullanıcıklardan "Bir çıkmaza girdim, ne olur akıl verin" diyerek yardım istedi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan itiraf, yüzlerce kullanıcı tarafından "pişkinlik" ve "ahlak dışı" olarak yorumlanarak sert bir dille eleştirildi.

Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan null Hasan null:
    Toplum mühendisliğine devam ediyorsunuz. 1 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    ikisinide postala , yeni biri ile sevgili ol evlenmek istersen başkası ile onunla sevgili iken başkası ile evlen garanti çözüm 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    terbiysizlik modelleri halka açık 0 0 Yanıtla
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