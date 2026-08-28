Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arda Turan

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşaması kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin eşleştiği takımlar arasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in de yer alması dikkat çekti. Arda Turan böylece Avrupa kupalarında bir kez daha bir Türk takımına rakip olacak.

ARDA TURAN BU KEZ FENERBAHÇE'NİN KARŞISINDA

Shakhtar Donetsk'in başında görev yapan Arda Turan, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek. Daha önce Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın karşısına çıkan genç teknik adam, bu kez Devler Ligi sahnesinde sarı-lacivertlilerle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve siyah-beyazlıları saf dışı bırakmıştı. Arda Turan'ın yeniden bir Türk takımına rakip olması, Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin öne çıkan detaylarından biri oldu.

SEZONA 3'TE 3 İLE BAŞLADI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yaptı. Shakhtar, FC Kharkiv'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Karşılaşmanın tek golünü henüz 30. saniyede Newerton kaydetti.

MAÇ STAMFORD BRIDGE'DE OYNANACAK

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki karşılaşmanın Stamford Bridge'de oynanacağı belirtildi. Arda Turan'ın Shakhtar'ı ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki dikkat çeken eşleşmelerden biri olacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi şöyle:

Liverpool, Atletico Madrid (D), Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag ve LASK.

Sarı-lacivertlilerde kura çekiminin ardından gözler maç programının açıklanmasına çevrildi.