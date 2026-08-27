Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü - Son Dakika
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Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü

Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü
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Konya Şehir Hastanesine karnında şişlik ve ağrı şikayetiyle başvuran hastanın sağ yumurtalığından kaynaklanan ve karın boşluğunun tamamını dolduran 12 kilo 880 gram ağırlığındaki kitle ameliyatla çıkarıldı.

Konya Şehir Hastanesine karnında şişlik ve ağrı şikayetiyle başvuran hastanın sağ yumurtalığından kaynaklanan ve karın boşluğunun tamamını dolduran 12 kilo 880 gram ağırlığındaki kitle ameliyatla çıkarıldı.

KARIN BOŞLUĞUNUN TAMAMINI DOLDURMUŞ

Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Sıtkı Özbilgeç, 48 yaşındaki 2 çocuk annesi hastanın tetkiklerinde, yaklaşık 30-35 santimetre büyüklüğünde, karın boşluğunun tamamını dolduran bir kitle tespit edildiğini söyledi.

TAM 12 KİLO 880 KİLO

Ameliyatta kitlenin sağ yumurtalıktan kaynaklandığının belirlendiğini aktaran Özbilgeç, "Yaklaşık 12 kilo 880 gram ağırlığında bir kitleyi çıkarttık. Ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hızla kitleyi patoloji bölümüne gönderdik. Çok şükür iyi huylu olarak raporlandı. Hastamız da şu anda iyi. İki gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü

10 AYLIK HAMİLELİK BELİRTİSİ

Özbilgeç, kitlenin büyüklüğüne rağmen hastanın uzun süre günlük yaşamını sürdürdüğünü belirterek, hastanın bunu yeterince önemsemediğini anlattı.

Kadınların düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırmaları gerektiğine dikkati çeken Özbilgeç, şunları kaydetti:

"Bir kitlenin 12-13 kilogram ağırlığına ulaşıncaya kadar beklenmemesi gerekiyor. Bu hastalık kötü huylu da olabilirdi. Hastamız 38-40 haftalık gebelikteki gibi karın büyüklüğüne sahipti. Görenler, gebe olduğunu düşünüyordu. Çok büyük bir kitlesi vardı ve bunu başarılı bir şekilde çıkarttık. Kitlenin bu kadar ağır olacağını tahmin etmiyorduk ama çok büyük bir kitle olacağını yaptığımız görüntüleme yöntemlerinden tespit etmiştik."

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Hastane, Sağlık, Konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü - Son Dakika

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