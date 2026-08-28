İstanbul'da Sağanak Sonrası Zincirleme Kazalar - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Sonrası Zincirleme Kazalar

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Esenyurt ve Üsküdar'da sağanağın ardından 10 kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü kuvvetli yağışın ardından kentin farklı ilçelerinde trafik kazaları meydana geldi.

ESENYURT'TA 11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanakla birlikte kayganlaşan zemin, Esenyurt'ta Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda büyük bir zincirleme kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan tam 11 aracın birbirine girdiği kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Zincirleme Kazalar

ÜSKÜDAR'DA UZUNÇAYIR MEVKİSİNDE KAZA

Kentin Anadolu Yakası'nda da benzer bir tablo yaşandı. Üsküdar Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, her iki kazada yaralanan toplam 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Zincirleme Kazalar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Sonrası Zincirleme Kazalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Sonrası Zincirleme Kazalar - Son Dakika
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