İstanbul'da Sağanak Sonrası Zincirleme Kazalar

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü kuvvetli yağışın ardından kentin farklı ilçelerinde trafik kazaları meydana geldi.

ESENYURT'TA 11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanakla birlikte kayganlaşan zemin, Esenyurt'ta Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda büyük bir zincirleme kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan tam 11 aracın birbirine girdiği kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÜSKÜDAR'DA UZUNÇAYIR MEVKİSİNDE KAZA

Kentin Anadolu Yakası'nda da benzer bir tablo yaşandı. Üsküdar Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, her iki kazada yaralanan toplam 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.