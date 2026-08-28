Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao için Aston Villa devreye girmişti. Unai Emery ile görüşen Portekizli yıldızın İngiliz ekibine sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Leao'nun 24 saat içinde kararını vermesi beklenirken, Aston Villa'nın teklifini kabul etmesi halinde yıllık 8 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Rafael Leao transferinde Aston Villa engeli ortaya çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin yıldız futbolcuyla doğrudan görüşmesi transferde dengeleri değiştirdi.

EMERY, LEAO İLE GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Unai Emery, Rafael Leao ile bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol teknik adamın bu görüşmede Leao'ya Aston Villa'daki planlarını anlattığı ve Portekizli futbolcuyu takım içerisinde nasıl kullanacağını detaylandırdığı belirtildi. Emery ile yaptığı görüşmenin ardından Leao'nun Aston Villa'ya sıcak bakmaya başladığı kaydedildi.

KARARINI 24 SAAT İÇİNDE VERECEK

Transferde kritik sürece girilirken Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili kararını 24 saat içerisinde vermesi bekleniyor. Portekizli yıldızın Aston Villa'nın teklifini kabul etmesi durumunda İngiliz ekibinden yıllık 8 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi

GALATASARAY 45 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ

Galatasaray, yıldız kanat oyuncusunu kadrosuna katabilmek için Milan'a 45 milyon euroluk teklif sunmuştu. Sarı-kırmızılıların Leao'ya ise yıllık 12 milyon euro önermişti.

Ancak Aston Villa'nın gece saatlerinde transfer yarışına dahil olmasıyla süreç farklı bir boyut kazandı. İngiliz ekibinin kiralama bedeli ve zorunlu satın alma maddesiyle birlikte toplamda 50 milyon euroya yaklaşan bir paket üzerinde durduğu belirtilmişti.

PREMIER LİG SEÇENEĞİ AĞIRLIK KAZANDI

Leao'nun Aston Villa'nın teklifine sıcak bakmasında Premier Lig'de oynama isteğinin de etkili olduğu belirtiliyor. Unai Emery ile yapılan görüşmenin ardından İngiliz ekibinin transfer yarışındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

Galatasaray cephesi Leao transferindeki gelişmeleri takip ederken, sarı-kırmızılıların alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını da sürdürdüğü belirtiliyor.

Galatasaray, Unai Emery, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altınları almak üzereydi Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu Altınları almak üzereydi! Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü
11 yıllık sabır meyvesini verdi Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar 11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Dünyayı karıştırmıştı Yargılanmaya başlayacak Dünyayı karıştırmıştı! Yargılanmaya başlayacak
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Suriye’de ilkler peş peşe geliyor: Kürtçe, seçmeli ders olacak Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Kürtçe, seçmeli ders olacak
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
Netanyahu’ya kırmızı bülten kıskacı Ne anlama geliyor, politik etkileri neler Uzman isim tek tek anlattı Netanyahu'ya kırmızı bülten kıskacı! Ne anlama geliyor, politik etkileri neler? Uzman isim tek tek anlattı
Amin Reis sessizliğini bozdu “Herkes açılmamı beklerken...” Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...”
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

09:15
İşte UEFA ülke puanında son durum Türkiye 4 takımla devam ediyor
İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
09:05
Galatasaray’dan şaşırtan hamle Leao olmayınca eski yıldızına döndü
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü
08:49
Fatih Tekke’nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
08:41
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 469’a yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi
08:37
Salah transferi Trabzonspor’u karıştırdı Fatih Tekke istifasını verdi
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi
08:19
Roma’dan Oosterwolde transferinde sürpriz karar
Roma'dan Oosterwolde transferinde sürpriz karar
07:09
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi
07:09
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar
Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
02:45
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
02:12
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 09:26:16. #7.12#
SON DAKİKA: Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement