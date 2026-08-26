Kimsesiz Kadın Mezarlıkta Yaşıyordu, Misafirhaneye Yerleştirildi - Son Dakika
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Kimsesiz Kadın Mezarlıkta Yaşıyordu, Misafirhaneye Yerleştirildi

Kimsesiz Kadın Mezarlıkta Yaşıyordu, Misafirhaneye Yerleştirildi
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Çorum'da kimsesiz kalan 65 yaşındaki Asuman Yalçınkaya, mezarlıkta yaşadıktan sonra misafirhaneye alındı.

ANKARA'dan geldiği memleketi Çorum'da barınacak yeri olmadığı için köydeki mezarlıkta kalan Asuman Yalçınkaya (65), belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.

Ankara'da bir süre AŞTİ'de, daha sonra Şefkat Evleri'nde kaldığını belirten Asuman Yalçınkaya, Çorumlu olduğunu ve kimsesinin bulunmadığını söyledi. Çorum'a geldikten sonra da kalacak yer bulamayınca Çıkrık Köyü Mezarlığı'nda yaşamaya başlayan Yalçınkaya, "Mezarlık, büyük şehirlerden daha güvenli. Mezarlıkta zaman zaman kalıyorum. Elbette çok korkuyorum fakat yatacak, kalacak yerim yok. Ben de burayı tercih ettim. Burada sabahladığım oluyor. Elbette çok korkuyorum. Burada kalmam çok sakıncalı ancak kalacak başka yerim de yok" dedi.

'ONLARLA DERTLEŞİYORUM'

Mezarlıkta bulunan anneannesi ve diğer yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğini belirten Yalçınkaya, "Anneannemin ve dayımın mezarlarının başına gelip, sabahladığım oluyor. Onlarla dertleşiyorum, bu da beni rahatlatıyor. Duygusallığım fazla, zaman zaman ağlıyorum ve rahatlıyorum" diye konuştu.

'TEK GÖZ DE OLSA BİR EV İSTİYORUM'

Kendisinin herhangi bir maddi imkanının olmadığını belirten Yalçınkaya, "Ben büyüklerimden, iş insanlarından, hayırseverlerden, kim el uzatırsa bir kiralık ev istiyorum. Tek göz de olsa yeter. Benim çeşitli rahatsızlıklarım var. İstiyorum ki odam olsun, çorbamı kaynatayım, hiç kimseye muhtaç olmayayım. Kısacası kiralık bir ev istiyorum. Maddi durumum olmadığı için bunu kendim yapamıyorum. En azından buralarda kalmaktan iyidir. Az da olsa eşyası olan bir ev istiyorum" dedi.

Yalçınkaya, durumun bildirilmesinin ardından jandarmanın devreye girmesi ile Çorum Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güncel, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimsesiz Kadın Mezarlıkta Yaşıyordu, Misafirhaneye Yerleştirildi - Son Dakika

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