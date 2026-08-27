Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum - Son Dakika
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Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum

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Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği tarihi geceyi sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte yaşayan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, maçın ardından sevincini dile getirdi. Koç, "Şampiyonlar Ligi bambaşka bir duyguymuş. Vallahi o kadar mutluyum ki anlatamıyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında aldığı tarihi galibiyetin ardından sarı-lacivertli camiada büyük sevinç yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte Fransa'ya giden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da Lyon karşılaşmasını tribünden takip etti.

"BAMBAŞKA BİR DUYGUYMUŞ"

Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından mutluluğunu dile getiren Kerim Rahmi Koç, "Şampiyonlar Ligi bambaşka bir duyguymuş. Vallahi o kadar mutluyum ki anlatamıyorum." dedi. Kerim Rahmi Koç'un tarihi deplasmanda sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi sevincini yaşaması dikkat çekti.

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Son Dakika Spor Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Bu Başarıyı Daha Yükseklere Çekmeyi Diliyoruz. Zaten Fazlasıyla Hakkedıyor, Bu Muhteşşem. Kadrosuyla, 1 0 Yanıtla
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