Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakipleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor. 

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe: Atletico Madrid (D), Liverpool (E), Aston Villa (D), Roma (E), Shakhtar (D), Villarreal (E), Slavia Prag (E), LASK (D)

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray: Barcelona (E), PSG (D), Aston Villa (E), Sporting (D), Feyenoord (E), Lille (D), Stuttgart (E), AEK (D)

DİĞER TAKIMLARIN RAKİPLERİ

1. TORBA

Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Prag

Atletico Madrid: Bayern, Liverpool, Man United, PSV, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart

Barcelona: Man City, Paris, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah

Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid, Betis, Man United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Prag, Viking

Inter: Liverpool, Real Madrid, Brugge, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Bratislava

Liverpool: Atletico Madrid, Inter, Porto, Brugge, Fenerbahçe, Lens, LASK Linz

Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Lens

PSG: Barcelona, Man City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Como

Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, AEK, LASK

2. TORBA

Aston Villa: PSG, Barcelona, Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Prag

Borussia Dortmund: Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK Atina, Sabah

Club Brugge: Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodo Glimt, Napoli, Lens, Stuttgart

Manchester United: Bayern Münih, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como

Porto: Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Prag, LASK

PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.

Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava

Roma: Real Madrid, Paris, Sporting, Man United, Lille, Fenerbahçe, Bratislava, AEK Atina

Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens

3. TORBA

Bodø/Glimt: Atletico, Bayern Münih, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz Lens.

Feyenoord:

Lille:

Napoli:

RB Leipzig: Man City, Real Madrid, PSV, Man United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como

Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting Lizbon, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Atina, Bratislava

Villarreal: PSG, Liverpool, Man United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Bratislava

4. TORBA

AEK Athens:

Como:

LASK LINZ:

Lens:

Sabah FK:

Slavia Prag:

Slovan Bratislava:

Stuttgart:

Viking:

FİNAL MAÇI MADRID'DE OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    ikiside 0 ceker 0 1 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    fener 6 bilemedim 9 puan alır en fazla 0 0 Yanıtla
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