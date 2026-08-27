Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe: Atletico Madrid (D), Liverpool (E), Aston Villa (D), Roma (E), Shakhtar (D), Villarreal (E), Slavia Prag (E), LASK (D)
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray: Barcelona (E), PSG (D), Aston Villa (E), Sporting (D), Feyenoord (E), Lille (D), Stuttgart (E), AEK (D)
DİĞER TAKIMLARIN RAKİPLERİ
1. TORBA
Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Prag
Atletico Madrid: Bayern, Liverpool, Man United, PSV, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart
Barcelona: Man City, Paris, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah
Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid, Betis, Man United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Prag, Viking
Inter: Liverpool, Real Madrid, Brugge, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Bratislava
Liverpool: Atletico Madrid, Inter, Porto, Brugge, Fenerbahçe, Lens, LASK Linz
Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Lens
PSG: Barcelona, Man City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Como
Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, AEK, LASK
2. TORBA
Aston Villa: PSG, Barcelona, Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Prag
Borussia Dortmund: Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK Atina, Sabah
Club Brugge: Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodo Glimt, Napoli, Lens, Stuttgart
Manchester United: Bayern Münih, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como
Porto: Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Prag, LASK
PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.
Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava
Roma: Real Madrid, Paris, Sporting, Man United, Lille, Fenerbahçe, Bratislava, AEK Atina
Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens
3. TORBA
Bodø/Glimt: Atletico, Bayern Münih, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz Lens.
Feyenoord:
Lille:
Napoli:
RB Leipzig: Man City, Real Madrid, PSV, Man United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como
Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting Lizbon, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Atina, Bratislava
Villarreal: PSG, Liverpool, Man United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Bratislava
4. TORBA
AEK Athens:
Como:
LASK LINZ:
Lens:
Sabah FK:
Slavia Prag:
Slovan Bratislava:
Stuttgart:
Viking:
FİNAL MAÇI MADRID'DE OYNANACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027
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