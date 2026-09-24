Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi - Son Dakika
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Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

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Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi
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PSG'nin kaptanlarından Achraf Hakimi, 2023 yılında yöneltilen tecavüz suçlaması kapsamında ceza mahkemesinde yargılanacak. Hakimi'nin davanın düşürülmesi için yaptığı son itiraz da reddedilirken, Faslı futbolcu hakkındaki suçlamaları başından beri reddediyor.

Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi hakkında 2023 yılında başlayan soruşturma yeni bir aşamaya geldi.

2023'TE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şubat 2023'te o dönem 24 yaşında olan bir kadın, Hakimi'yi tecavüzle suçladı. Bunun üzerine Fransa'da ön soruşturma başlatıldı ve Hakimi birkaç gün sonra tecavüz suçlamasıyla resmen soruşturma kapsamına alındı. Hakimi ise suçlamaları başından beri kesin bir şekilde reddetti.

CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Soruşturma hakimi, Şubat 2026'da Hakimi'nin ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. 27 yaşındaki futbolcu bu karara itiraz etti. Ancak Haziran ayında Versailles Temyiz Mahkemesi, Hakimi'nin yargılanmasına ilişkin kararı onadı. Hakimi'nin Fransa'nın en yüksek yargı mercii olan Yargıtay'a yaptığı son itiraz da 23 Eylül'de reddedildi. Böylece futbolcunun yargılanmasının önü açılmış oldu.

HAKİMİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hakimi'nin avukatı Fanny Colin, Yargıtay'ın suçlamaların esasını incelemediğini belirtti. Colin, müvekkilinin savunmasına ilişkin tüm delillerin duruşmada kamuoyuna sunulacağını ve Hakimi'nin soruşturma boyunca polis ve adli makamlarla iş birliği yaptığını ifade etti.

SUÇLAMALAR HENÜZ MAHKEMEDE ELE ALINMADI

Hakimi'nin ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verilmesi, hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Davada suçlamaların esası ve tarafların sunduğu deliller mahkeme sürecinde ele alınacak. PSG de futbolcunun suçlamaları reddettiğini ve masumiyet karinesinden yararlandığını belirtti.

HakimSporPSGSon Dakika

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