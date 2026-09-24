Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler - Son Dakika
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Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

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Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
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Venedik'te turistik bir teknede genç bir çiftin cinsel ilişkiye girmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İtalya'nın turizm cenneti Venedik'te turistlerle dolu bir teknede yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Genç bir çiftin, diğer yolcuların hemen yanında cinsel ilişkiye girdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Venedik'in ünlü su taşımacılığı hatlarından birinde meydana geldi. Akşam saatlerinde seyir halinde olan teknede bulunan yolcular, cam kapının diğer tarafında yaşananlara tanık oldu.

Görüntülerde genç kadının kabin kapısının önünde durduğu, yanındaki erkeğin ise arkasında bulunduğu görülüyor. Çiftin davranışları kısa süre içinde teknedeki yolcuların dikkatini çekti.

Yolculardan en az birinin cep telefonunu çıkararak yaşanan anları kaydettiği belirtildi. Görüntülerde olayın yalnızca kısa bir süre devam ettiği ve çiftin daha sonra eylemlerine son verdiği görülüyor.

Teknedeki diğer yolcuların ise cam kapının arkasında yaşananları izlemek zorunda kaldığı bildirildi.

Olayın en dikkat çeken taraflarından biri ise çiftin, Venedik'in en yoğun turistik bölgelerinden geçilen bir sırada bu davranışta bulunması oldu. Şehrin romantik atmosferiyle tanınan noktalarından geçen teknede yaşananlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin internette paylaşılmasının ardından olay büyük ilgi gördü. Video kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında dolaşıma girerken, yaşananların teknenin işletmecilerine ve yerel yetkililere de ulaştığı bildirildi.

Yerel kaynaklar olayın San Marco Meydanı ile Piazzale Roma arasında sefer yapan N1 hattındaki bir teknede meydana geldiğini aktardı. Ancak bazı haberlerde olayın cuma gecesi, bazı kaynaklarda ise cumartesi gecesi yaşandığı öne sürüldü.

Teknelerin toplu taşıma aracı olarak kullanılması nedeniyle güvenlik kameralarının da bulunduğu belirtilirken, olay sırasında tekne personeline herhangi bir ihbarda bulunulup bulunulmadığı netlik kazanmadı.

İtalya'da kamuya açık alanlarda müstehcen davranışlarda bulunmak para cezasına neden olabiliyor. Eylemin koşullarına göre uygulanabilecek cezanın oldukça yüksek miktarlara ulaşabildiği belirtiliyor. Çocukların bulunduğu durumlarda ise olayın daha ciddi hukuki sonuçları olabileceği ifade ediliyor.

Venedik'teki olay, turistlerin kamuya açık alanlardaki davranışlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Benzer görüntüler daha önce Avrupa'nın farklı turistik bölgelerinde de ortaya çıkmıştı. İspanya'nın Mayorka Adası'ndaki Sóller'de de bir çiftin halka açık bir alanda cinsel içerikli davranışlarda bulunduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Turistlerin kamuya açık alanlarda gerçekleştirdiği benzer davranışlar zaman zaman yerel yönetimlerin ve güvenlik güçlerinin müdahalesine neden oluyor.

Venedik'teki son olayda ise çiftin, etraflarında çok sayıda yolcu bulunmasına rağmen davranışlarına devam etmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte olay, kısa sürede kentte yaşanan en dikkat çekici turist vakalarından biri haline geldi.

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Cep TelefonuVenedikİtalyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Adamlar teknede iliskiye giriyor bizimler acik parkda hangisi daha uygun 0 1 Yanıtla
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