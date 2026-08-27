Traktör Kazasında Can Kaybı: Erzurum'da Römork Altında Kaldı

Erzurum'da devrileceğini fark ettiği traktörden atlayan kişi, römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Arpaçayır Mahallesi'nde devrileceğini fark ettiği traktörden atlayan Ahmet Börekçi, römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Börekçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aliçeyrek Mahallesi yakınlarında ise Erkan Yıldız'ın kullandığı ve 2 römorkun bağlı olduğu traktör devrildi, sürücü yaralandı.