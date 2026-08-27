Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler

Nepal’de meydana gelen sel felaketi sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Sel sularının sürüklediği devasa çöp birikintisi içinde yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuk, çaresizce kurtulmaya çalıştı.

ÇOCUĞU KURTARMAYIP KAYDA ALDILAR

O esnada çevrede bulunan kişilerin çocuğa yardım uzatmak yerine yaşananları cep telefonlarıyla kaydetmesi vicdanları yaraladı. Çocuğun akıbeti henüz belirsizliğini korurken, paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.