Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti - Son Dakika
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Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti

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Kraliyetten yapılan son açıklamaya göre, Norveç Kralı V. Harald, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 89 yaşındaki hükümdar, hemolitik anemi nedeniyle 17 Ağustos’tan bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Norveç Kralı V. Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti. Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan son açıklamada, Kral Harald'ın ölüm haberi duyuruldu.

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Harald, 17 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Kraliyet Sarayı, perşembe günü yaptığı açıklamada Kral'ın sağlık durumunun kötüleştiğini ve durumunun "çok ciddi" olduğunu bildirmişti.

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Kral Harald'ın durumunun ağırlaşmasının ardından Norveç kraliyet ailesinin programlarında değişikliğe gidilmişti. Veliaht Prens Haakon ve Kraliçe Sonja planlanan resmi programlarını iptal etmişti.

Kraliçe Sonja, Veliaht Prens Haakon ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri, tedavisi Oslo Üniversite Hastanesi'nde devam eden Kral Harald'ın yanına gitmişti.

17 AĞUSTOS'TAN BERİ HASTANEDEYDİ

Kral V. Harald, hemolitik anemi nedeniyle 17 Ağustos'tan bu yana hastanede bulunuyordu. Kırmızı kan hücrelerinin normalden daha hızlı parçalanmasına neden olan rahatsızlığın yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açabildiği belirtilmişti.

Pazar günü yapılan açıklamada ise Kral'ın kanında bakteriyel enfeksiyon tespit edildiği ve antibiyotik tedavisine başlandığı duyurulmuştu. İlk açıklamalarda Harald'ın uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği ifade edilmişti.

Ancak ilerleyen günlerde Kral'ın sağlık durumu kötüleşti. Kraliyet Sarayı son açıklamalarından birinde durumunun "çok ciddi" olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti

KRAL V. HARALD KİMDİR?

Norveç Kralı V. Harald'ın hayatı ve yaklaşık 35 yıllık hükümdarlık dönemi merak konusu oldu. 21 Şubat 1937'de dünyaya gelen Harald, Kral V. Olav ile İsveç Prensesi Martha'nın üçüncü çocuğu ve tek oğluydu.

Harald, henüz çocukluk yıllarında savaşın etkileriyle karşılaştı. Norveç'in 1940 yılında Almanya tarafından işgal edilmesinin ardından kraliyet ailesi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti

II. Dünya Savaşı yıllarında Harald, çocukluğunun bir bölümünü İsveç ve ABD'de geçirdi. Savaşın sona ermesinin ardından 1945 yılında ailesiyle birlikte Norveç'e döndü.

Eğitim hayatında da farklı kurumlarda bulunan Harald; Oslo Üniversitesi, Norveç Askerî Akademisi ve Balliol Koleji'nde eğitim aldı.

1957 yılında dedesi Kral VII. Haakon'un hayatını kaybetmesinin ardından babası V. Olav tahta çıktı. Bu gelişmeyle Harald da Norveç tahtının veliaht prensi oldu.

Harald'ın hayatındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de spor kariyeri oldu. Yelkenciliğe ilgi duyan Harald, 1964, 1968 ve 1972 Olimpiyat Oyunları'nda Norveç adına mücadele etti.

Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti

Harald, 1968 yılında Sonja Haraldsen ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Märtha Louise ve Haakon adında iki çocuğu dünyaya geldi.

AVRUPA'NIN UZUN SÜRELİ HÜKÜMDARLARINDAN BİRİYDİ

İlerleyen yıllarda babasının ölümünün ardından 1991 yılında Norveç tahtına geçti. Yaklaşık 35 yıl boyunca tahtta kalan Kral, Avrupa'nın en uzun süre görev yapan hükümdarları arasında yer aldı.

İlerleyen yaşına rağmen tahttan çekilmeyi reddeden Harald'ın sağlık sorunları nedeniyle bazı dönemlerde görevlerini Veliaht Prens Haakon üstlenmişti.

Kral Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybetmesiyle birlikte Norveç Kraliyet Ailesi'nde yeni bir dönem başladı.

Norveç, Güncel, Anemi, Anemi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yüksel altun yüksel altun:
    çok üzüldüm. ailece görüşürdük. 3 0 Yanıtla
  • Asaf Asaf:
    Darısı başımıza 0 1 Yanıtla
  • Asaf Asaf:
    Darısı başımıza aminnn 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Olcay Mustafa Olcay:
    "Kralını tanımam.." 1 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Zorlu Alpler dağlarında birlikte at koşturup ok atardık ne günlerdi bee ! 0 0 Yanıtla
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