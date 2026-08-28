Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı

‘Dini değerleri alenen aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye kararı verdi.

TAHLİYE KARARI SONRASI YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ancak tahliye kararının ardından Göktaş, SEGBİS aracılığıyla bu kez 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla yeniden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş'a “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisinde kullandığı, "Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem...” şeklindeki sözlerini sordu.

Hakimlikte yaptığı savunmada suçu ve suçluyu övme kastının bulunmadığını belirten Göktaş, "Türkiye'nin giderek yoksun bir ülke haline gelmesi, yöneticiler ve bakanlar da aynısını söylüyor, komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir" ifadelerini kullandı.

'KAÇMA' VE 'DELİLLERİ KARARTMA ŞÜPHESİ' İLE YENİDEN TUTUKLANDI

Hakimlik, Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Söz konusu ifadelerin "'Daltonlar Çetesi' isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran" nitelikte olduğunu değerlendiren hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına gerekçe olarak ‘kaçma’ ve ‘delilleri karartma şüphesi’ni gösterdi.

NE OLMUŞTU?

“Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş'ın "dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verilmişti.