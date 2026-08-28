İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor - Son Dakika
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İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor
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Avrupa kupalarında play-off turunun tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye, 49.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Avrupa kupalarında play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin yoluna devam edecek temsilcileri ve UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum belli oldu.

Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde sahne alacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım temsil edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmıştı. Fenerbahçe ise play-off turunda Lyon engelini aşarak 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Böylece iki ezeli rakip, yeni sezonda Devler Ligi'nde Türkiye adına mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. İlk mücadeleyi 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 1-0 mağlup oldu. İlk maçta elde ettiği avantajı koruyan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros engelini geçemedi. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta da rakibine 4-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 49.675 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA ülke puanında ilk 10 şöyle sıralandı:

  1. İngiltere – 102.019
  2. İtalya – 87.874
  3. İspanya – 82.493
  4. Almanya – 80.402
  5. Fransa – 68.153
  6. Portekiz – 64.550
  7. Belçika – 58.850
  8. Hollanda – 52.395
  9. Türkiye – 49.675
  10. Çekya – 45.125

İLK 10 KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki yerini koruması, gelecek sezonlardaki Avrupa kupaları kontenjanları açısından büyük önem taşıyor. Türkiye ile 10. sıradaki Çekya arasında 4.550 puanlık fark bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçlar, Türkiye'nin ülke puanındaki konumunu doğrudan etkileyecek.

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Son Dakika Spor İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor - Son Dakika

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