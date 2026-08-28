Galatasaray\'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'da kanat transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, transferde yaşanan gelişmelerin ardından alternatif isimlere yöneldi. Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarına ise oldukça tanıdık bir isim girdi: Noa Lang.

LEAO OLMAYINCA ROTA NOA LANG'A DÖNDÜ

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang, yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusunun transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile temasa geçti.

MASADA 25 MİLYON EURO VAR

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Napoli'nin Noa Lang için istediği 25 milyon euroya yakın bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Transferin doğrudan bonservisle veya satın alma zorunluluğu içeren kiralama formülüyle gerçekleşebileceği belirtildi. Napoli'nin ise Lang'ın ayrılığına ancak bonservis veya zorunlu satın alma şartıyla sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY'I YAKINDAN TANIYOR

Noa Lang, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üretti. Hollandalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında attığı 2 golle öne çıkmıştı. Galatasaray'ın takımı ve Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle Noa Lang seçeneğine sıcak baktığı, Napoli ile görüşmelerin devam edeceği belirtildi.