Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde saat 19:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ilçenin dört bir yanından görülürken, yangının yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemesi bölgede büyük panik yarattı.

ALEVLER HIZLA İLERLİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin evlere ve çevredeki turistik tesislere ulaşmasını engellemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

BAZI EVLER BOŞALTILDI

Yangının tehdit ettiği mahallelerde başta huzurevi olmak üzere bazı evlerin boşaltılmasına karar verildi.









İşte yangın bölgesinden fotoğraflar:



