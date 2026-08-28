Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını - Son Dakika
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler ilçenin dört bir yanından görülürken, gelen görüntüler korkuttu. Hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine, plaj bölgesine doğru yaklaştığı belirtildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ederken, bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde saat 19:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ilçenin dört bir yanından görülürken, yangının yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemesi bölgede büyük panik yarattı.

ALEVLER HIZLA İLERLİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin evlere ve çevredeki turistik tesislere ulaşmasını engellemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

BAZI EVLER BOŞALTILDI

Yangının tehdit ettiği mahallelerde başta huzurevi olmak üzere bazı evlerin boşaltılmasına karar verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını



İşte yangın bölgesinden fotoğraflar:


Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Orman Yangını, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • hoztas424209@gmail.com [email protected]:
    inan olsun bilerek yakiyorlar havalarin ruzgarlanmasini beklediler 2 2 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Yangın çıkacak bir hava yok... Ama yangını yer açmak için ateşliyorlar hep 0 1 Yanıtla
  • barisduman33 barisduman33:
    açıklama yaptılar 3 gün tehlikeli ateş yakmayın dediler 1 gün sonra orman yangını 0 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    cidden bugün aşırı rüzgar var burda 0 1 Yanıtla
  • barisduman33 barisduman33:
    yorumları paylaşmıyorsun 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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