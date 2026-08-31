Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor bu akşam Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde kentte iki takım taraftarlarını karşı karşıya getiren bir olay yaşandı.

TRABZONSPOR FORMASINI ÇIKARTTIRDILAR

Diyarbakır'da Trabzonspor formasıyla gezen bir taraftar, bazı Amedsporlu taraftarlarla karşılaştı. Amedsporlu taraftarların bordo-mavili taraftardan üzerindeki Trabzonspor formasını çıkarmasını istediği, taraftarın da formasını çıkardığı görüldü.

MAÇ ÖNCESİ GERİLİM

Amedspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Trabzonspor kafilesi de karşılaşma için Diyarbakır'a gelirken, bordo-mavili takımın başında Fatih Tekke yer alacak.