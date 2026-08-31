Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler - Son Dakika
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Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Amedspor-Trabzonspor karşılaşması öncesinde Diyarbakır'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte Trabzonspor formasıyla gezen bir taraftarın önünü kesen bazı Amedsporlu taraftarlar, bordo-mavili formayı çıkarttırdı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor bu akşam Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde kentte iki takım taraftarlarını karşı karşıya getiren bir olay yaşandı.

TRABZONSPOR FORMASINI ÇIKARTTIRDILAR

Diyarbakır'da Trabzonspor formasıyla gezen bir taraftar, bazı Amedsporlu taraftarlarla karşılaştı. Amedsporlu taraftarların bordo-mavili taraftardan üzerindeki Trabzonspor formasını çıkarmasını istediği, taraftarın da formasını çıkardığı görüldü.

MAÇ ÖNCESİ GERİLİM

Amedspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Trabzonspor kafilesi de karşılaşma için Diyarbakır'a gelirken, bordo-mavili takımın başında Fatih Tekke yer alacak.

Trabzonspor, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • ibrahim polat ibrahim polat:
    Trabzon’da bir kadının üstünden Amed forması çıkartmaya çalıştılar onu neden soylemıyorsun 31 38 Yanıtla
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    eeee Diyarbakır normal şaşırmamak lazım 19 29 Yanıtla
    Azar Agen Azar Agen:
    İlk başlatan trabzonspordu ozaman niye sesin cıkmadı 1 3
  • stanciu george stanciu george:
    yarın bir gün trabzona gidince aynısı olursa havlamayacak bunlar o zaman 20 23 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    O senin işin çok iyi öğrenmişsin 4 3
    Vedat Demir Vedat Demir:
    Trabzonda bu olayın öncesinde oldu zaten geçen gün ! 0 2
  • ibrahim polat ibrahim polat:
    cahil zaten önce Trabzon başlattı 27 12 Yanıtla
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    ne ekersen onu biçersin daha birkaç gün önce Trabzonda bir bayanın üzerinde amedspor forması çıkartıldı bana göre her ikiside yanlış futbolda siyaset olmaz sporun kardeşlik içinde olması gerekiyor 22 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler - Son Dakika
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