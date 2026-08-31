Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin - Son Dakika
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Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin
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Euphoria dizisinin üçüncü sezonunda rol alan Jewell Farshad, İran Milli Takımı futbolcusu Ramin Rezaeian hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Farshad, Rezaeian'ın kendisinden cinsel içerikli videolar istediğini ve başka kadınların da katılacağı bir gezi için ısrar ettiğini öne sürdü.

Euphoria dizisinin üçüncü sezonunda rol alan oyuncu Jewell Farshad, İran Milli Takımı futbolcusu Ramin Rezaeian hakkında dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Los Angeles'ta yaşayan Farshad, yaşadıklarını Daily Mail'e anlattı. Oyuncu, Rezaeian'ın kendisine Instagram üzerinden ulaştığını ve aralarında başlayan yazışmaların daha sonra farklı bir boyuta taşındığını öne sürdü.

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

İLK MESAJ HAZİRAN AYININ SONUNDA GELDİ

Farshad'ın anlatımına göre Rezaeian'dan ilk mesajı, haziran ayının sonunda İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği dönemde aldı.

Bir milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan Farshad, ünlü isimlerden mesaj almaya alışık olduğu için ilk etapta Rezaeian'ın mesajlarını sıra dışı bulmadığını ifade etti. Oyuncunun iddiasına göre ikili arasındaki konuşmalar kısa süre sonra flörtleşmeye dönüştü.

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

"NEREDE YAŞIYORSUN? ÇOK SEKSİSİN"

Farshad, Rezaeian'ın kendisine "Nerede yaşıyorsun? Çok seksisin" şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi. Oyuncu, bu sözleri başlangıçta yalnızca bir iltifat olarak değerlendirdiğini belirtti. Farshad'ın iddiasına göre ilerleyen yazışmalarda ise mesajların içeriği değişmeye başladı.

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

"BENDEN CİNSEL VİDEOLAR İSTEDİ"

Farshad, İranlı futbolcunun kendisinden cinsel içerikli videolar göndermesini istediğini öne sürdü. Oyuncu ayrıca Rezaeian'ın birlikte seyahate çıkmaları konusunda ısrar ettiğini ve söz konusu geziye başka kadınları da getirmesini istediğini iddia etti. Farshad'ın Ramin Rezaeian hakkındaki açıklamaları, oyuncunun kendi anlatımına dayanıyor.

Euphoria, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin - Son Dakika
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