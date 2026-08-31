Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hareketli geçerken, takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer haberi geldi. Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan ve Deniz Gül ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılarda bu kez olası bir ayrılık gündeme geldi.

FIORENTINA TORREIRA İÇİN DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina, Lucas Torreira'yı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin transfer için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi. Fiorentina'nın daha önce formasını giyen Uruguaylı orta sahayı unutmadığı ve yeniden Floransa'ya getirmek için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

TORREIRA'DAN DÖNÜŞE YEŞİL IŞIK

Haberde transferle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıya daha yer verildi. Floransa'yı çok sevdiği belirtilen Torreira'nın, eski takımı Fiorentina'ya dönme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Uruguaylı futbolcu, 2021-22 sezonunda Fiorentina forması giymişti.

FORMÜL: KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU

İtalyan basınındaki haberde transfer için düşünülen formül de aktarıldı. Torreira'nın Fiorentina'ya kiralık ve satın alma opsiyonuyla gitmesinin beklendiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

GALATASARAY'DA 178 MAÇA ÇIKTI

2022 yılında Arsenal'dan Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 178 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 14 bin 221 dakika sahada kalan Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.

6 KUPA KALDIRDI

Torreira, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.