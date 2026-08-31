Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan G. tutuklandı. Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin K. ve Vahit İ. hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti.

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

5. DALGA OPERASYONDA 10 GÖZALTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında emniyet güçleri 5. dalga operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon doğrultusunda dosyada adı geçen 10 şüpheliye yönelik gözaltı işlemleri uygulandı.

BALIK ADAM GÜRKAN GÜRDAL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Gürdal, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, Gürkan Gürdal’ın tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIKTAN İKİ ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL İTİRAZI

Dosya kapsamında işlemler yalnızca Gürdal ile sınırlı kalmadı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol kararı verilen Alaattin Kocamemik ile Vahit İlgör hakkındaki karara resmi olarak itiraz etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ergün Öz Ergün Öz:
    ya Rabbim ne hale geldi insanlar güvenilir bir dal kalmadı nereye elini atsan kopuyor! 4 0 Yanıtla
  • 199596-Ud 199596-Ud:
    ölen bir kişi öldürenler belli deil daha da çıkan olur 1 0 Yanıtla
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