Mekke Ortak Savunma Anlaşması\'nın ilk komite toplantısı İstanbul\'da yapılıyor - 1

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da başladı.

Üç ülkenin temsilcileri ve heyetleri toplantı için Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle sohbet etti.

İLK TOPLANTI ÇIRAĞAN SARAYI'NDA

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, heyetlerin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından başladı. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor.

ÜÇ ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

Pakistan heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir yer alıyor.

Suudi Arabistan'dan ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili toplantıya katılıyor.

ANLAŞMA 7 AĞUSTOS'TA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşmayla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmesi amaçlanıyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ayrıca üç ülke arasında güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.