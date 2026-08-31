Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

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Sancaktepe’de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı eski çalışanı Zehra G. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Zehra G.’nin, spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sancaktepe’de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, eski çalışanı Zehra G. ile yaşadığı alacak tartışması sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kan donduran olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait spor salonunda daha önce çalışan Zehra G. ile milli cimnastik antrenörü Funda Bakış arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zehra G., Bakış’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

KREDİ ÇEKİP VERMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.’nin, spor salonında çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Diğer yandan Zehra G.’nin ‘Hakaret’, A.H.U.’nun ise 'Kasten yaralama’ suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

FUNDA BAKIŞ’IN BIÇAKLANDIĞI KAVGA KAMERADA

Olaya ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Funda Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Cep Telefonu, Sancaktepe, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika

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